إيراني يفوز بلقب "مستر أولمبيا" العالمية

فاز الإيراني هادي شوبان، الأحد، لقب "مستر أولمبيا" العالمية في فعاليات النسخة رقم 58 من بطولة مستر أولمبيا للمحترفين.

وتفوق شوبان، على المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيغ رامي"، الذي فاز باللقب عامي 2020 و2021.

وفي المركز الخامس، جاء بيغ رامي في هذه البطولة التي نافس فيها الرياضي المصري بفئة الوزن المفتوح، بينما حلّ ديريك لونسفورد في المركز الثاني، ونيك ووكر ثالثا، وبراندون كاري في المركز الرابع، وفقما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وحوالي 1.6 مليون دولار، فقد بلغ إجمالي جوائز عروض "مستر أولمبيا" لعام 2022 وهي نفسها جائزة نسخة العام الماضي.