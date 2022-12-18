تعرف على المبلغ الذي سيحصل عليه المنتخب الفائز في كأس العالم 2022

يحصل المنتخب الفائز في بطولة كأس العالم على جوائز مالية تصل إلى 42 مليون دولار، بينما يحصل الخاسر على 30 مليون دولار من صندوق جوائز الفيفا البالغ 440 مليون دولار.

وتنطلق المباراة النهائية من مونديال قطر في تمام الساعة السادسة بتوقيت السعودية، اليوم الأحد، على ملعب لوسيل بين الارجنتين وفرنسا.

وفي 2018، حصل الاتحاد الفرنسي الفائز ببطولة كأس العالم على 38 مليون دولار من صندوق جوائز الفيفا البالغ وقتها 400 مليون دولار.

وهذه الجوائز، لا تذهب كل الأموال إلى اللاعبين، لكن من المتوقع أن يحصلوا على جزء كبير منها.