مدير الشفاء الطبي بغزة يعلن عن تطوير قسمي الطوارئ العام والولادة

أعلن المدير العام لمجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، اليوم الأحد، عن تطوير قسمي الطوارئ العام والولادة القديم داخل المجمع الطبي الذي يستقبل ما يقارب 1200 مريض للمراجعة، ويجري نحو 800 عملية جراحية، يوميًا.

وقال أبو سلمية، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن "العمل الجديد سيجري على بناء مشروع بناء العيادات الخارجية في المنطقة الشمالية الغربية وهو حيل مكان مستشفى الباطنة القديم بتكلفة تقدر 3.5 مليون دولار من تمويل خارجي".

وأضاف أنه يقصد في تطوير هذه الأقسام والعيادات هو إنشاء مبانٍ مع جلب معدات وأجهزة جديدة مع تطوير الكادر الطبي بحيث يؤدي إلى تجويد الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، في ظل الازدحام الكبير لاستقبال المرضى.

وأشار أبو سلمية، إلى أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير قسم الطوارئ، الشهر المقبل والمرحلة الثانية في ابريل المقبل، أما في العيادات الخارجية وقسم الطوارئ في الولادة سيبدأ العمل بهما في بداية العام المقبل ويستمر من 8 أشهر إلى سنة".

ولفت إلى أنه في قسم الطوارئ الجديد سيضم غرفتين للأشعة وغرفة التصوير التلفزيوني وأخرى للتحاليل حتى يتم العمل اللازم للمريض في النظام المحوسب، موضحًا أنه في النظام الجديد في سيتم العمل على حوسبة هذه الأقسام، مع التعامل مع المرضى بآليات الفرز (خطير- وعادي ومتوسط).

كما وأضاف أبو سليمة، أنه سيتم تخصيص أماكن انتظار خاصة بالجمهور وأخرى بالمرضى وهو ما سيسهل استقبال الحالات الخطرة والعمل على إنقاذ حياتهم.

وأكد مدير المجمع الطبي، أنهم يواجهون معوقات في إدخال المعدات الطبية اللازمة والحديثة إلى القطاع بسبب وتعنت ورفض الاحتلال في السماح بإدخالها، مبينًّا أن سلطة الاحتلال تحتجز منذ عام تقريبًا أجهزة أشعة تخص أقسام العمليات والأشعة.