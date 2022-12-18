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بالفيديو
بعد هدف ميسي: دي ماريا يضيف الثاني للأرجنتين في مرمى فرنسا
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:29 م
18 ديسمبر 2022
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