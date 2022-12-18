"حرية" إبعاد الحموري إلى فرنسا هو جريمة حرب

ندد تجمع المؤسسات الحقوقية-حرية، مساء اليوم الأحد، بجريمة إبعاد الاحتلال "الإسرائيلي" للحقوقي المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا، وسحب هويته المقدسية،

وأكد التجمع في بيان له وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن إبعاد الحموري هو جريمة حرب وفقاً للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة واجبة التطبيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تحظر "النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلي أراضي دولة الاحتلال أو إلي أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة.

وطالب التجمع كافة المؤسّسات الحقوقيّة والإنسانيّة باستنكار هذه الجريمة، والمطالبة بإعادة صلاح الحموري إلى مسقط رأسه ليتابع حياته مع أفراد أسرته، والتوقّف عن سياسة الإبعاد والاعتقال الإداري التعسفي وكل الممارسات المنافية للقوانين الدوليّة.

وأبعدت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الأحد 18/12/2022، الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا، تنفيذاً لقرار المستشار القضائي لحكومة الاحتلال ووزير القضاء "الإسرائيلي" على قرار سحب هوية الحموري وحرمه من الإقامة في القدس بحجّة "خرق الولاء" لدولة الاحتلال، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.

يذكر أن الأسير الحموري، وهو أحد محرري صفقة "وفاء الأحرار"، أمضى في الاعتقال أكثر من 9 سنوات، على فترات؛ الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 حوّلته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتُقل لمدة 7 سنوات عام 2005، وفي عام 2017، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إدارياً لمدة 13 شهراً، كما منعته من دخول الضفة الغربية لمدة عامين.