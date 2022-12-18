"غزة" تشيع جثامين 8 شهداء من أبنائها غرقوا قبالة السواحل التونسية

شيعت جماهير فلسطينية جنوب قطاع غزة مساء اليوم الأحد، 8 فلسطينيين غرقوا أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا.

ووصلت جثامين المواطنين، إلى قطاع غزّة، عبر معبر رفح البري جنوبي القطاع، قادمين من السواحل التونسية إلى قطاع غزّة عبر مطار القاهرة في مصر.

والوفيات هم: آدم محمد عبيد شعت، وأحمد خليل إسماعيل فارس، مقبل مجدي مقبل عتيم، عاهد عامر خميس أبو زريق، محمد يوسف علي قشطة، يونس حيدر عجيه الشاعر، سامي منصور عجيه الشاعر، محمد طلال رمضان الشاعر.

وكان في استقبال الجثمانين ذويهما، وحشد من المواطنين والأصدقاء في الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وأمس السبت، قال المستشار السياسي لوزير الخارجية أحمد الديك، أن الضحايا الذين جرى نقل جثامينهم، هم ثمانية أشخاص من أصل 11 فلسطينيًا كانوا على متن السفينة التي غرقت قبالة السواحل التونسية في منتصف أكتوبر/ تشرين أول الماضي، لافتًا إلى أن ثلاثة منهم ما زالوا في عداد المفقودين.

يذكر أن "الخارجية" تسلمت الخميس الماضي، جثامين الشهداء الثمانية، الذين توفوا بعد غرق مركب هجرة سرية في مدينة جرجيس التونسية بمنتصف أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أسفر في حينه عن وفاة 18 شخصاً كانوا على متنه، من بينهم فلسطينيون.