الاحتلال يستولي على جرافة في بيت لحم

استولت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد، على جرافة "باجر" في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.

ووفقاً لمدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، فأن قوات لاحتلال استولت على " باجر" يعود للمواطن، عبد الله أبو صوي، اثناء العمل في ارض تعود ملكيتها للمواطن صهيب زواهرة، دون معرفة الأسباب.

وبين أن مواجهات اندلعت مع المواطنين وأصحاب الأراضي اثناء استيلاء على الجرافة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

يذكر أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، تمارس سياساتها العنصرية والقمعية ضد أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وخاصة في مدن الضفة الغربية والقدس العاصمة في محاولات عديدة لفرض سيطرتها على أراضي وممتلكات المواطنين، فضلاً عن سياسة التنغيص اليومي على حياة المواطنين والعمال الفلسطينيين سواء في الضفة أو القدس أو قطاع غزة، باعتقالهم أو مصادرة أموالهم وأو اطلاق النار عليهم.