"فيفا" تعلن تفاصيل حفل ختام مونديال "قطر 2022"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تفاصيل حفل ختام مونديال قطر، والمقرر إقامته مساء اليوم الأحد، قبيل انطلاق المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا في ملعب لوسيل بالدوحة.

وقال "الفيفا" في بيان نشره أمس الأحد إنه "بعد 63 مباراة وشهر من الإثارة الكروية داخل المستطيل الأخضر، يلتقي منتخبا الأرجنتين وفرنسا يوم الأحد، سعيا لنيل الجائزة الكروية الأهم في ختام كأس العالم قطر 2022 ورغم أن المباراة تنطلق في تمام السادسة بالتوقيت المحلي، إلا أن على الجماهير التواجد في مقاعدهم بحلول الساعة الرابعة والنصف كي لا تفوتهم مشاهدة الحفل الختامي الذي ستخلده للأبد ذاكرة 88 ألف متفرج متواجدين في استاد لوسيل".

وأضاف بيان "الفيفا" أن حفل الختام "يمتد لمدة 15 دقيقة ويبرز اجتماع العالم بأسره على مدى 29 يوما من المنافسات، في فعالية تحتفي بالشعر والموسيقى".

وأوضح "الفيفا" أن الختام "سيكون أمسية من العمر تقدم فيها توليفة موسيقية من الأغاني الرسمية للبطولة، والتي تقدمها مباشرة أمام الجماهير في الملعب كوكبة من المغنين، حيث سيؤدي دافيدو وعائشة أغنية هيا هيا، بينما يقدم الفنانان أوزونا وجيمس أغنية أرحبو، بالإضافة إلى الفريق النسائي الكامل لأغنية لايت ذا سكاي (Light the Sky) المكوّن من نورة فتحي وبلقيس ورحيمة رياض ومنال".

وكانت منافسات كأس العالم "قطر 2022"، انطلقت في 20 نوفمبر الماضي بحفل احتضنه ملعب البيت في الخور، وتلته مباراة افتتاح البطولة التي جمعت بين صاحب الأرض منتخب قطر والإكوادور.