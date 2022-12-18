"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الإثنين "19 ديسمبر"

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين (19 ديسمبر).

وبينت الوزارة في تصريح صحفي، أن أولوية السفر ستكون للمتأخرون من الكشف السابق، والحافلة الأولى حتى الرقم (150) من كشف المسافرين رقم (2022/41)هنــــــــــا، بالإضافة إلى كشف الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/49)هنــــــــا، داعية المسافرين التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان.

كما دعت الوزارة إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، مؤكداً أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده وأنها لن تسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.