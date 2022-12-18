راصد يكشف لـ "فلسطين اليوم" عن تفاصيل المنخفض الجوي المُقبل ونصيب غزة من الأمطار

كشف الراصد الجوي داود الطروة، اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022، عن طبيعة الحالة الجوية الفلسطينية، بدءاً من الليلة، وحتى نهاية الأسبوع الجاري، وتفاصيل المنخفض الجوي، وموعد وصوله إلى المنطقة.

وتوقع الراصد الطروة في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن يكون الطقس بارد نسبياً هذه الليلة، وهبوب رياح شرقية نشطة على فترات، ولا يطرأ يوم غد الاثنين تغير كبير على درجات الحرارة ويبقى الطقس مشمساً ولطيفاً ساعات النهار، وبارد خلال ساعات الليل في مختلف المناطق.

ويوم الثلاثاء وفق الراصد، تنخفض درجات الحرارة قليلاً، لكن يبقى الطقس مستقراً في جميع المناطق الفلسطينية، مع زيادة برودة الطقس مع ساعات الليل نتيجة هبوب الرياح الشرقية التي تؤثر على فلسطين.

كما توقع أن تتأثر فلسطين يوم الأربعاء بمنخفض جوي ليس قوياً، يصاحبه انخفاض على درجات الحرارة، وسقوط الأمطار خلال ساعات النهار على جميع المناطق الفلسطينية ثم تتوقف خلال ساعات المساء والليل، مشيراً إلى أن قطاع غزة أول محافظة تتأثر بالمنخفض الجوي وتستقبل زخات الأمطار.

أما يومي الخميس والجمعة يقول الراصد: يبقى الطقس بارداً نسبياً خلال ساعات النهار، وبارد خلال ساعات الليل، ومتوقع أن تسقط أمطار خفيفة على بعض المناطق، مشيراً إلى أن الأمطار ستسقط على كل الأراضي الفلسطينية دون استثناء.