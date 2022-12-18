سعر 100 الدولار في العراق اليوم الاحد 18-12-2022 ويبحث الملايين من الأشخاص في دول العراق عن سعر الدولار أمام الدينار العراقي عبر محركات البحث على الانترنت وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم في الحرص الشديد على وضع هذه التفاصيل في هذه المقالة وهي على النحو التالي:

سعر 100 دولار في العراق اليوم الاحد 18/12/2022

الدولار الأمريكي الدينار العراقي

1 usd 1,464.45 iqd

2 usd 2,928.89 iqd

5 usd 7,322.23 iqd

10 usd 14,644.46 iqd

15 usd 21,966.70 iqd

50 usd 73,222.32 iqd

100 usd 146,444.64 iqd

250 usd 366,111.60 iqd

500 usd 732,223.20 iqd

1000 usd 1,464,446.40 iqd

2500 usd 3,661,116.00 iqd

10000 usd 14,644,464.00 iqd

سعر الدولار امام الدينار العراقي الآن

الدولار الأمريكي (USD)

عملة الولايات المتحدة الأمريكية الدينار العراقي (IQD)

عملة العراق

السعر الافتتاحي 1,464.4464 دينار عراقي

السعر الحالي 1,464.4464 دينار عراقي

أسعار الدولار الأمريكي للدينار العراقي شهر 9-2022

أسعار الدولار الأمريكي للدينار العراقي خلال الأسبوع

التاريخ سعر الصرف

2022-12-12 1 دولار امريكي = 1,458.6197 دينار عراقي

2022-12-13 1 دولار امريكي = 1,460.0000 دينار عراقي

2022-12-14 1 دولار امريكي = 1,460.0000 دينار عراقي

2022-12-15 1 دولار امريكي = 1,460.0000 دينار عراقي

2022-12-16 1 دولار امريكي = 1,461.0000 دينار عراقي

2022-12-17 1 دولار امريكي = 1,464.4464 دينار عراقي

2022-12-18 1 دولار امريكي = 1,464.4464 دينار عراقي

سعر الدولار في العراق 2022

سعر الدولار الأمريكي اليوم

سعر الدولار الأمريكي (USD) مقابل عملات اخري اليوم

1 دولار امريكي = 13.031 بولا بوتسواني (BWP)

1 دولار امريكي = 1.374 دولار كندى (CAD)

1 دولار امريكي = 383.090 فورنت مجري (HUF)

1 دولار امريكي = 3.464 شيكل إسرائيلي (ILS)

1 دولار امريكي = 17,346.384 كيب لاوي (LAK)

1 دولار امريكي = 4,443.559 ارياري مدغشقري (MGA)

1 دولار امريكي = 0.386 ريال عماني (OMR)

1 دولار امريكي = 569.000 جنيه سوداني (SDG)

1 دولار امريكي = 30.786 دولار تايواني (TWD)

1 دولار امريكي = 2,341.884 شيلينغ تانزاني (TZS)

وفي نهاية المقالة التي تحدث بها فريق الموقع حول سعر 100 الدولار في العراق اليوم الاحد 18/12/2022 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .