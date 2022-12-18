معلومات مهمة قبل المواجهة الساخنة الأخيرة في مونديال قطر 2022

يشهد العالم أجمع اليوم الأحد 18/12/2022، الحدث الرياضي الأبرز، حيث تنطلق المواجهة النهائية الأخيرة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، التي ستجمع بين منتخب الأرجنتين وخصمه منتخب فرنسا بطل النسخة الماضية في مونديال روسيا 2018، على استاد لوسيل.

وقبل انطلاق المواجهة النهائية لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، هناك 5 معلومات هامة للجماهير الرياضية، التي ستتابع اللقاء بين منتخب الأرجنتين وفرنسا في استاد لوسيل أو عبر شاشات التلفزة.

وستخوض الأرجنتين المواجهة النهائية في كؤوس العالم للمرة السادسة في تاريخها، ويتطلع رفاق ليونيل ميسي إلى حصد اللقب للمرة الثالثة، لكن الهزيمة ستجعلهم يعادلون الرقم مع ألمانيا (خسرت 4 نهائيات).

بدورها وصلت فرنسا إلى نهائي كأس العالم للمرة الرابعة منذ عام 1998، 2006، 2018، 2022، ويتطلع زملاء الموهبة كيليان مبابي إلى أن يصبحوا ثالث منتخب يفوز باللقب مرتين متتاليتين بعد إيطاليا (1934، 1938)، والبرازيل (1958، و1962).

وسيكون هذا رابع لقاء بين الأرجنتين وفرنسا في كؤوس العالم، حيث انتصر راقصو "التانغو" في مواجهتين، لكنهم خسروا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في ثمن نهائي مونديال روسيا عام 2018.

ولم يتذوق منتخب فرنسا طعم الهزيمة في آخر 10 مواجهات بكأس العالم أمام دول أميركا الجنوبية (6 انتصارات و4 تعادلات)، حيث جاءت آخر خسارة بهدفين مقابل هدف وحيد أمام الأرجنتين في مرحلة المجموعات عام 1978.

وستكون هذه المباراة النهائية الحادية عشرة لكأس العالم بين دولة من أميركا الجنوبية وأوروبا، رفعت فرق أميركا الجنوبية الكأس في سبع من تلك المناسبات العشر السابقة.

ومع ذلك، فإن الأرجنتين مسؤولة عن هزيمتين من هذه الهزائم الثلاث لفرق أميركا الجنوبية (ضد ألمانيا في 1990 و2014)، في حين أن فرنسا مسؤولة عن الفوز الآخر (3-0 ضد البرازيل في عام 1998).