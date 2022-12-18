الدعاليس يعلن تبني مشروع إنشاء بنك لحفظ القرنيات في قطاع غزة

أعلن رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة أ.عصام الدعاليس، اليوم الأحد 18/12/2022، تبني مشروع إنشاء بنك لحفظ القرنيات في قطاع غزة.

وقال الدعاليس خلال الحفل التكريمي لبرنامج زراعة القرنيات: إن قطاع غزة يشهد تطوراً طبياً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة رغم الحصار وشح الإمكانيات والموارد.

وأكد على أن الأطباء في غزة أثبتوا جدارتهم في إجراء اصعب وأعقد العمليات الجراحية بتقنيات نوعية وحديثة.

وأعلن دعمه وتبنيه لمشروع الحملة الوطنية للتبرع بالقرنيات بعد الوفاة وتخصيص مبلغ مالي لاستمراره، وتبني مشروع إنشاء بنك لحفظ القرنيات في قطاع غزة، داعياً جميع ابناء شعبنا للتكاثف والمشاركة في الحملة.