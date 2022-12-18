ما هو الطلب الذي رفضه "فيفا" للرئيس الأوكراني بشأن نهائي مونديال قطر؟

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد 18/12/2022، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رفض طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، نشر رسالة كان يعتزم بثها قبل انطلاق المباراة النهائية لكأس العالم "قطر 2022" المقررة اليوم.

وبحسب شبكة "سي إن إن" فإن زيلينسكي عرض الظهور في مقطع فيديو، وهو يتحدث إلى الجماهير في الملعب حول السلام العالمي، قبل انطلاق مباراة نهائي المونديال بين فرنسا والأرجنتين.

وقال مصدر أوكراني في حديثه لشبكة "سي إن إن": "اعتقدنا أن الفيفا يريد استخدام منصته من أجل الصالح العام"، مضيفًا أن مكتب زيلينسكي فوجئ برد الفعل السلبي.

وأكد ذات المصدر، أن "فيفا" رفض مشاركة الرئيس الأوكراني، لرسالة فيديو عن السلام العالمي قبل انطلاق نهائي كأس العالم، بدون تقديم أي سبب للرفض بعد.

وأضافت الشبكة المذكورة، أن المحادثات بين زيلينسكي و"الفيفا" لا تزال جارية، ما يعني أنه قد يتم الاتفاق على بث الرسالة قبل المباراة النهائية.