القائد النخّالة يلتقي العاروري ويؤكّدان على تصعيد المقاومة وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة الإجرام الصهيوني

استقبل أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخّالة، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشيخ المجاهد صالح العاروري، بحضور وفدين من الحركتين، في بيروت أمس السبت 17/12/2022.

وتناول الوفدان بالبحث آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتحدّيات التي تواجه شعبنا، وأكّدا على التعاون المشترك في تعزيز مقاومة شعبنا وتفعيلها في كل فلسطين بوجه الاحتلال والإجرام الصهيوني وخصوصاً في الضفة الغربية، والتصدي للمخطّطات الصهيونية التي تسعى إلى تقويض المقاومة وتصفية القضية الفلسطينية، والتهديدات العدوانية التي تستهدف القدس، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.

كما أكّد الطرفان على أهمية رصّ الصفوف وتمتين اللحمة الوطنية والالتفاف حول المقاومة بكل أشكالها، سبيلاً لدحر الاحتلال وانتزاع حقوق شعبنا وحماية الأرض والقدس والأقصى.