القيادي عز الدين: تغول قطعان المستوطنين على الأقصى سيُواجه بمزيد من الصمود والمقاومة

أكد المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية المحتلة القيادي طارق عز الدين، اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022، أنّ تغول قطعان المستوطنين على المسجد الاقصى المبارك، لن يغير من الواقع والحقائق التاريخية الإسلامية وعروبة المكان المقدس.

وشدد القيادي عز الدين في تصريح صحفي، على أن تصاعد الاقتحامات والعدوان على المقدسات الإسلامية والفلسطينية، سيواجه بمزيد من الصمود والمقاومة، وكل سياسات حكومة الإرهاب الصهيونية لن تمر على شعبنا ومقاومتنا الباسلة.

ودعا، جماهير شعبنا في الضفة والداخل المحتل إلى شد الرحال للمسجد الاقصى وتشكيل درع حامي له من محاولات التهويد والتدنيس المتكررة.

وحيّا القيادي عز الدين، أبناء شعبنا المرابطين والمرابطات في المسجد الاقصى الذين يقبضون على الجمر دفاعاً عن مسرى رسولنا الكريم وعنوان قضيتنا المقدسة فلسطين.