بالرابط : وزارة التعليم تعلن نتائج الدورة الثالثة الاستكمالية من امتحان الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الأحد 18/12/2022 نتائج الثانوية العامة الخاصة بالدورة الثالثة.

وقد تقدم لهذه الدورة في المحافظات الشمالية والجنوبية (3894) طالب/ة توزعوا على مختلف الفروع، إذ نجح منهم (2081) بنسبة عامة بلغت ( 53.44% )، وبذلك ترتفع نسبة الناجحين التراكمية من المتقدمين لامتحان الثانوية العامة في الدورات الثلاث لهذا العام إلى (81%)، و تمثل هذه الدورة فرصة إضافية أخرى للطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

وسيتم نشر النتائج اليوم الأحد الساعة (11:00) على موقع نشر النتائج www.psge.ps وسيكون بإمكان الطلبة الحصول على شهاداتهم يوم غد الاثنين في مديريات التربية والتعليم بعد الساعة الثانية عشرة.

الموقع الخاص للنتائج بالمحافظات الجنوبية هو: