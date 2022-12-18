موعد بداية فصل الشتاء 2022 فلكياً

يسأل كثيرون عن موعد بداية فصل الشتاء حيث يتميز ببرده وكثرة هطول الأمطار والثلوج، وكذلك قصر ساعات النهار وطول ساعات الليل، فهل يوجد تاريخ ثابت لبداية فصل الشتاء ومتى يبدأ فصل الشتاء هذا العام 2022؟

وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تحاول الإجابة عن ذلك حيث أن هناك تاريخين منفصلين يمكن القول أنهما يمثلان بداية الشتاء، بحيث يعتمد أحدهما على البداية الفلكية للفصول، والثاني هو تاريخ ثابت يستخدمه خبراء الأرصاد الجوية لتحديد بدايات الفصول لكنها ليست البداية الرسمية.

متى يبدأ فصل الشتاء فلكياً؟

يبدأ فصل الشتاء فلكياً يوم الانقلاب الشتوي، وموعد الانقلاب الشتوي في النصف الشمالي للكرة الأرضية يأتي في شهر ديسمبر/ كانون أول، وفي النصف الجنوبي يأتي في شهر يونيو/ حزيران، ويمتد فصل الشتاء حتى يوم الاعتدال الربيعي.

تعتبر بداية فصل الشتاء فلكياً هي البداية الرسمية له، ويحدد البداية الفلكية للفصول ميل محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس، مما يؤدي إلى تلقي نصفي الأرض كمية مختلفة من الإشعاع الشمسي، بحيث إما أن يميل نصف الأرض باتجاه الشمس ويكون الفصل صيفا أو يميل مبتعدا عن الشمس ويكون الفصل شتاء.

متى يبدأ فصل الشتاء هذا العام 2022؟

هذا العام، يبدأ فصل الشتاء يوم الخميس (22 ديسمبر/ كانون أول 2022)، وينتهي يوم الثلاثاء (21 مارس/ آذار 2023)، بحيث يستمر 89 يوما.

بداية فصل الشتاء في علم الأرصاد الجوية

تُشتق مواسم الأرصاد الجوية بتقسيم السنة إلى أربع فترات كل منها يمتد ثلاثة أشهر. تنقسم هذه الفصول لتتزامن مع بدايات الاشهر، مما يسهل عملية الرصد والتنبؤ الجوي ومقارنة الإحصاءات الموسمية والشهرية.

وبحسب تقويم الأرصاد الجوية، يكون أول أيام الشتاء دائمًا هو 1 ديسمبر/ كانون أول، و ينتهي في 30 فبراير/ شباط، اي ان فصل الشتاء في علم الارصاد الجوية يمتد 3 اشهر: ديسمبر ، يناير ، فبراير.

علامات تدل على بدء فصل الشتاء

في يوم الانقلاب الشتوي الذي يكون فيه أطول ليل وأقصر نهار في العام، تصبح الليالي بعد ذلك أقصر بشكل متزايد مع مرور الأيام ويزيد طول ساعات النهار بشكل تدريجي.

في يوم الانقلاب الشتوي تشرق الشمس من أقصى الجنوب الشرقي، وفي الأيام التالية يبدأ مسار الشمس الظاهري بالاتجاه شمالاً، فنبدأ نرى دخول أشعة الشمس على منازلنا في اتجاه مختلف قليلا.

مع دخول فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، يصل القطب الشمالي إلى أقصى ميل له بعيدا عن الشمس، وبالتالي تغرق المناطق الواقعة هناك في ظلام دامس يدوم عدة شهور.

يبدأ مع يوم الانقلاب الشتوي فترة ما يسمى "مربعانية الشتاء" التي تمتد 40 يوما.

تتدنّي درجات الحرارة، وتزايد هطول الأمطار أو الثّلوج في دوائر العرض العليا حسب الموقع الجغرافيّ للمنطقة، بينما يبقى الطقس مُستقرّاً في دوائر العرض الدّنيا القريبة من خطّ الاستواء.

تهاجر هجرة الطيور بحثًا عن درجات حرارة أكثر دفئًا.

تلجأ بعض الحيوانات إلى البيات أو السبات الشتوي.

تموت العديد من أنواع النّباتات خُصوصاً تلك التي تعطي البذور للعام القادم، ولذلك يُعدّ الشّتاء في الثقافة الإنسانيّة رمزاً للقحط وشُحّ الغذاء.

تتغير حياتنا بحيث نحتاج لاستخدام وسائل التدفئة بشكل أكبر، وتصبح ملابسنا أثقل.

كيف يتغير الطقس مع بداية فصل الشتاء؟

مع دخول القسم الشمالي من الكُرة الأرضية فلكياً في فصل الشتاء، تبدأ فترة المربعانية التي تعد الأبرد خلال العام، وتنخفض مُعدلات درجات الحرارة أكثر وتزداد برودة الأجواء وترتفع نسب هطول الأمطار نتيجة تأثر المنطقة بمنخفضات جوية جبهية تجلب الأمطار تارة والثلوج تارةً أُخرى، ويكثر حدوث الصقيع خلال فصل الشتاء في الليالي شديدة البرودة عندما تكون السماء صافية.

كما وتزداد فُرص تشكل السيول وحدوث الانهيارات الأرضية/الصخرية خلال فصل الشتاء مقارنةً ببقية أشهر السنة خاصةً عند تشبع سطح الأرض بمياه الأمطار.