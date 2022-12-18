الجهاد تنعى الشهيدين مطير وتؤكد أن جريمة المستوطنين لن تنال من عزيمة شعبنا

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد 18/12/2022، إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيدين الشقيقين محمد يوسف مطير (28 عاماً)، ومهند يوسف مطير (24 عاماً)، من مخيم قلنديا شمال القدس، اللذين ارتقيا إثر جريمة دهس بشعة من مستوطن صهيوني حاقد قرب حاجز زعترة بنابلس.

وأكدت أن هذه الجريمة المروعة تظهر مدى وحشية المحتل ومستوطنيه المجرمين، وتكشف قراره المسبق بالترصد لأبناء شعبنا المدنيين، في سياق استمرار الحرب الممنهجة ضد أرضنا ومقدساتنا.

وشددت على أنّ شعبنا المقاوم لن يتراجع رغم عدوان الاحتلال وجرائمه المتصاعدة، وسيبقى ماض على عهده صموداً وثباتاً رغم عظم التضحيات، وإنّ مجاهدينا الذين ينتفضون في كل الساحات، هم في خط الدفاع الأول عن أهلنا والانتقام لهذه الدماء الطاهرة.

وحملت حركة الجهاد الاحتلال المجرم المسؤولية الكاملة عن كل هذه الجرائم المتواصلة، وعليه أن يتلقى رد شعبنا ومقاومتنا الباسلة على امتداد الضفة والقدس، فلا يمكن السكوت عن هذه الحرب الممنهجة.

