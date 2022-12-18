عباس يُهاتف الملك عبد الله: أمن الأردن من أمن فلسطين

تلقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفياً، من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، عبّر فيه عن وقوفه إلى جانب الأردن في ظل ما تعيشه من ظروف خاصة.

ووفقاً لوكالة "وفا"، أكد عباس حرص فلسطين وشعبها على أمن واستقرار الأردن، مؤكداً أن “أمن ورخاء الأردن من أمن ورخاء فلسطين”.

وأشاد عباس بالدور الهام الذي يقوم به العاهل الأردني عبد الله الثاني في دعم القضية الفلسطينية، مقدراً “الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس”، متمنياً دوام الأمن والاستقرار للأردن.

ونظّم أردنيون اعتصامات الجمعة، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود إلى نحو الضعف خلال عام. الأردنية.

وأوقفت السلطات الأردنية أمس، تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك عن العمل في أنحاء المملكة.

وقالت مديرية الأمن العام، في بيان على صفحتها عبر فيسبوك، إن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية قررت “إيقاف منصة تيك توك عن العمل موقتاً داخل المملكة، بعد إساءة استخدامها وعدم تعاملها مع منشورات تحرّض على العنف ودعوات الفوضى” بحسب الأمن الأردني.