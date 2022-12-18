بالفيديو وسط اشتباكات مسلحة ..إصابة واعتقال شاب خلال محاصرة أحد المنازل في مخيم عسكر بنابلس

حاصرت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" صباح اليوم الأحد 18/12/2022 ، أحد المنزل في مخيم عسكر القديم بنابلس، وطالبت من أحد الشبان بتسليم نفسه من المنزل المحاصر لعائلة النقيب في المخيم ، وسط اشتباكات عنيفة وإطلاق نار من المقاومين.

واقتحمت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية المخيم، وحاصرت أحد المنازل، واعتلت قناصتها أسطح المنازل، وسط اندلاع مواجهات، تخللها اطلاق كثيف للرصاص، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقالت مصادر محلية ان اشتباكات عنيفة تدور بين المقاومين قوات الاحتلال التي إقتحمت مخيم عسكر بنابلس .

وبينت المصادر ان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ناصر النقيب وابنه محمد من مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس بعد محاصرة المنزل وتعزيزات عسكرية "اسرائيلية".

ومن جانبه أكد الهلال الأحمر" إصابة مواطن بالرصاص الحي بالقدم و7 حالات اختناق بالغاز بينهم امرأة حامل خلال اقتحام مخيم عسكر بنابلس".