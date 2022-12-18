هل هناك علاقة بين الفيروس المخلوي التنفسي وكورونا..؟

مع الانتشار المكثف للفيروس المخلوي التنفسي، والذي يعتبره الأطباء مجموعة من الفيروسات المخاطية والتي تسبب التهابات شديدة في الجهاز التنفسي، يسأل الكثيرون عن علاقته بفيروس كورونا.

ويمكن أن يصيب الأطفال، الأطفال دون العامين، البالغين، وأعراض الفيروس المخلوي التنفسي الأكثر شيوعًا هي: السعال، الحمى الخفيفة، ضيق التنفس، التهاب الحلق، وتتشابه الأعراض كثيراً مع نزلة البرد وتظهر على المصاب من بعد الإصابة بـ 4 إلى 5 أيام.

وتنتقل العدوى بعدة طرق:

الهواء إفرازات الجهاز التنفسي

الاتصال المباشر مع المصابين

أعراض الفيروس المخلوي التنفسي

الحمى

الإسهال

ضيق في التنفس

تغير في لون الجلد

التهاب في الرئة

قلة الشهية

عطس مستمر

التهاب في الحلق

الصداع القوي

نزلات البرد

سيلان في الأنف

الاحتقان

انتفاخ الوجه

السعال

تشخيص الفيروس المخلوي التنفسي

الإصغاء لصوت الرئتين.

قياس إشباع الدم بالأكسجين.

إجراء فحوص الدم للتأكد من وجود عدوى.

إجراء فحص لعينة تكون مأخوذة من داخل الأنف.

تصوير إشعاعي لمنطقة الصدر.

الحالة السريرية للمريض.

طرق علاج الفيروس المخلوي التنفسي

النظافة الشخصية.

تناول الفيتامينات بانتظام خصوصاً الزنك، فيتامين سي، فيتامين د لتقوية المناعة.

تناول الغذاء الصحي المتوازن.

الأطفال الخدج الذين لديهم مشاكل فهم يحتاجون إلى وقاية خاصة مثل وضع أجسام مضادة أو أخذ بروتين خاص لهم.

إذا كان في مشاكل في الجهاز التنفسي فيحتاج المريض إلى الدخول للمستشفى لوضع اجهزة اصطناعية إذا احتاج الأمر.

استخدام خافضات الحرارة لتخفيف حدة الحمى والألم.

شرب السوائل بكميات كبيرة لمنع جفاف الجسم.

يجب التحدث إلى الطبيب المختص قبل إعطاء الطفل أي أدوية.

ما هي العلاقة بين الفيروس المخلوي التنفسي وفيروس كورونا؟

لا يوجد علاقة بين الفيروس المخلوي التنفسي وفيروس كورونا، وكلًا منهما ينتمي لفصيلة فيروسية مختلفة، الجهاز التنفسي العلوي يصيب الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية والحلق، الأنف والحنجرة والبلعوم، بينما فيروس كورونا تهدد هذه الأجزاء بالالتهابات، بالإضافة إلى الرئتين.