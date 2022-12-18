بعد مباراة الترتيب: حكيمي يفقد أعصابه ويصرخ في وجه رئيس الفيفا

ذكرت تقارير صحفية أن الجناح الدولي المغربي أشرف حكيمي دخل في مشادات مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد الخسارة من كرواتيا (1-2) في مباراة تحديد المركز الثالث.

ولم يتقبل لاعبو المنتخب الوطني بعض قرارات الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم الذي أدار المباراة، واعتبروا أنهم ضحية التحكيم في المونديال للمباراة الثانية على التوالي.

وقال يوهان كوكوكسلان، مراسل شبكة SVT Sports، الكرواتية، إن أشرف حكيمي ذهب إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي في الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس، ووجه له انتقادات بصوت عال.

وأضاف يوهان، أن حكيمي قال لإنفانتينو: "هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي تقومون فيها بقرارات ضدنا.. لا أعرف ماذا تريدون، وأنت ما خطبك؟".

وأشار يوهان إلى أنه عندما رفع الهاتف لتصوير ما حدث، قام موظفو الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنعه من ذلك، نظرا للإحراج الذي تعرض له رئيسهم.

وقالت قناة الكأس القطرية، إن حكيمي كان سيطرد بعد نهاية اللقاء، قبل أن يسيطر ياسين بونو على الموقف ويمنع الحكم القطري من إشهار البطاقة في وجه لاعب باريس سان جيرمان.

وبدا فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم بدوره غاضبا من الحكم وظهر وهو يخاطبه بعد صعود المنصة لتسلم الميدالية لكن القطري عبد الرحمن الجاسم تفادى الدخول في مشادات مع لقجع وواصل طريقه.