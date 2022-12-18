اشتية يعقب على استشهاد شقيقين بجريمة دهس جنوب نابلس

قال رئيس الوزراء محمد اشتية: إن استشهاد الشقيقين محمد ومهند يوسف مطير من مخيم قلنديا، بعد أن دعسهما مستوطن عمدا بالقرب من حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس شمال الضفة، "جريمة مروعة تعكس العقيدة التي تصوغ فكر وسلوك الجناة".

وأشار اشتية في بيان نشره المتحدث الرسمي باسم الحكومة، الليلة إلى أن جنود الاحتلال والمستوطنين يتبادلون الأدوار في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب "المؤسسات الحقوقية الدولية لوضع الجناة على قائمة العار، وتقديمهم للعدالة الدولية لينالوا جزاءهم، لأن شعورهم بالإفلات من العقاب، يجعلهم يتمادون في ارتكاب جرائمهم البشعة".

وتقدم، من والدي الشهيدين، وعائلتهما، وسكان مخيم قلنديا، ومن عموم أبناء شعبنا، بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته.