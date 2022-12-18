8 جثامين من شهداء لقمة العيش تصل قطاع غزة اليوم لإتمام إجراءات دفنهم

قال دياب اللوح سفير فلسطين لدى مصر إن 8 جثامين شهداء لقمة العيش، الذين لقوا حتفهم في حادثة غرق سفينة قبالة السواحل التونسية، تصل اليوم قطاع غزة لتواري الثرى بعد وصلهم لمطار القاهرة بالأمس .

وأوعز السفير اللوح لمندوبي السفارة باستلام الجثامين الثمانية القادمين من تونس عبر مطار القاهرة وإنهاء كافة الإجراءات اللوجستية المتعلقة باستصدار الموافقات الأمنية بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة لتيسير نقلها إلى قطاع غزة.

أحمد الديك مستشار وزير الخارجية قال بالأمس إن جثامين 8 شهداء من لقمة العيش لذين غرقوا قبالة السواحل الشمالية لتونس ستصل إلى قطاع غزة اليوم لإتمام مراسم دفنهم في أرض الوطن.

وأوضح الديك خلال تصريحات صحفية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ، ان 11 مواطناً غرقوا قبال السواحل التونسية تم انتشال 8 منهم وسيتم نقلهم الى قطاع غزة في حين بقي 3 أخرين في عداد المفقودين.

وبشأن تفاصيل نقلهم للقطاع ، بين الديك ان فور انتشال جثث الغرقى تم تسليمهم للشركة النافذة ومنها لمطار قرطاج الدولي وثم الى مطار جدة ، ومنها لمطار القاهرة على ان يتم ادخالهم للقطاع اليوم الأحد .

وأشار الى ان كافة الترتيبات تتم بين السفارة الفلسطينية وعائلات المكلومين من لقمة العيش لاستقبال ابنائهم ، متمنياً ان تكون تلك الفاجعة أخر ما يتلقاه شعبنا بحثاً عن لقمة العيش في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا .

وكان الديك كشف في وقت سابق عن أسماء شهداء لقمة وهم: خليل اسماعيل فارس، وعامر ابو زريق، ومجدي مقبل عتيق، ومحمد حيدر الشاعر، ويونس حيدر الشاعر، ومنصور الشاعر، وطلال رمضان الشاعر، وآدم شعث، ومحمد يوسف قشطة.