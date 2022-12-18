بالفيديو وسط دعوات شد الرحال: بدء اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك

بدأت صباح اليوم الأحد 18/12/2022، أولى مجموعات المستوطنين في اقتحام المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

واقتحمت شرطة الاحتلال في وقت سابق، المسجد الأقصى تمهيدًا للسماح للمستوطنين باقتحامه وبدأت بإخراج المرابطين من داخله.

ومنذ ساعات الفجر، احتشد العشرات من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، وسط محاولات للتشويش على اقتحامات المستوطنين.

فيما انتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل البلدة القديمة منذ الفجر، تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين، ومنعت المواطنين من الدخول إلى المسجد.

ووجهت القوى والفصائل والهيئات دعوات للاحتشاد في الأقصى والرباط في داخله، تزامنًا مع دعوات للمستوطنين للمشاركة بقوة في الاقتحامات.