في خطوة خطيرة ..الاحتلال يبعد المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا

قالت وسائل إعلام عبرية، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" أبعدت صباح اليوم الأحد 18/12/2022، الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أنه جرى إبعاد الحموري إلى فرنسا صباح اليوم.

وكانت عائلة الأسير المقدسي المحامي صلاح الحموري قد اعربت عن خشيتها من أن تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد غد الأحد، بإبعاد نجلها المعتقل إدارياً، إلى فرنسا، مستغلة انشغال العالم بمونديال قطر لكرة القدم، مستبقة موعد محاكمته للنظر في قضية إبعاده في الأول من العام المقبل.

وكانت محكمة الاحتلال في سجن الرملة قد أجلت قبل عشرة أيام، البت في قضية سحب بطاقة هوية صلاح الحموري وترحيله إلى فرنسا، إلى الأول من العام المقبل، وإبقائه رهن الاعتقال حتى ذلك التاريخ.

وكانت وزيرة داخلية الاحتلال إيليت شاكيد قد أعلنت في وقت سابق، قرارها شطب إقامة الحموري بالقدس، وإبعاده إلى فرنسا.