أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 18ديسمبر 2022.. عيار 21 يتراجع، حيث انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر، بداية التعاملات، وسط ركود في السوق ترقبا لتطورات الأسعار، حيث شهدت مصر خلال الأيام الماضية حالة من جنون الأسعار في سوق الذهب جراء قفزات سعر الدولار عقب إعلان البنك المركزي رفع سعر الفائدة وسعر الصرف المرن، مما دفع شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية بمصر إلى تعليق الأسعار لأكثر من مرة لحين ضبط الأسواق.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

انخفض سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر خلال تعاملات السبت 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بنحو 22.75 جنيه، ليسجل 2125.75 جنيه للشراء، و2091.5 جنيه للبيع، بحسب موقع آي صاغة.

وتراجع سعر الذهب اليوم عيار 18 في مصر اليوم السبت 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بنحو 17.25 جنيه ليبلغ 1568.5 جنيه للشراء، و1594.25 جنيه للبيع بدون إضافة قيمة المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 بنحو 20 جنيها ليسجل 1830 جنيها للشراء و1860 جنيها للبيع، بدون إضافة قيمة المصنعية والدمغة والضريبة.

ومع المصنعية فإن سعر الجرام يزيد بقيمة تتراوح ما بين 60 و120 جنيها.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر خلال مستهل تداولات اليوم تراجعاً بقيمة 160 جنيه ليسجل 16230 جنيه للشراء، و14880 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الذهب عيار 21 من BTC نحو 16180 جنيها خلال تعاملات اليوم.

أسعار الذهب عالميا

يتجه الذهب لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني رغم تعافيه اليوم الجمعة بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى الحاجة لمزيد من الرفع في سعر الفائدة للحد من التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1791.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1850 بتوقيت جرينتش لكنه خسر نحو 0.3% هذا الأسبوع.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% لتبلغ 1800.20 دولار.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء سعر الفائدة 50 نقطة أساس كما كان متوقعا وقال جيروم باول رئيس المجلس إن البنك المركزي الأمريكي سيواصل رفع أسعار الفائدة العام المقبل، وذلك على الرغم من تفاقم المخاوف من الركود.

وأشار البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي إلى استراتيجيات مماثلة لرفع أسعار الفائدة.

ويتوقع كومرتس بنك أن يتراجع الذهب إلى نحو 1750 دولارا للأوقية لحين اتضاح انتهاء دورة رفع الفائدة الأمريكية كما يتوقع أن ترتفع الأسعار إلى 1850 دولارا بنهاية عام 2023.