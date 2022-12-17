سعر الذهب اليوم في الأردن الأحد 18 ديسمبر 2022- سعر الذهب بالدينار، ظلت أسعار الذهب اليوم في الأردن الأحد 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022، قريبة من مستويات أمس، فيما تراجعت حركة البيع والشراء، حيث شهدت أسعار النفيس في السوق الأدرني انتعاشا هامشيا رغم تسجيل المعدن الأصفر لخسائر ملموسة في السوق العالمي خلال تعاملات الأسبوع الماضي المنتهية أمس السبت.

سعر الذهب اليوم في الأردن الأحد 18 ديسمبر 2022

وشهد الذهب انخفاضا بأكثر من 2% خلال تعاملات يوم الأربعاء الماضي بعدما قام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية لتصل إلى 4.5%/ ليرفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، وإن كان بمعدل أقل من الأربع مرات الماضية بمقدار ربع نقطة مئوية.

وعلى مدار العام قام الاحتياطي برفع أسعار الفائدة بنحو 0.75 نقطة لأربع مرات متوالية.

هذا سعر الذهب اليوم في الأردن

سجل سعر جرام الذهب في الأردن عيار 24 اليوم 40.92 دينار (57.68 دولار)، مقابل 40.89 دينار ، خلال تعاملات الجمعة، بحسب "gold-price-today".

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

كذلك انتعش سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن بنحو طفيف ليصل إلى 35.80 دينار (50.48 دولار)، مقابل 35.78 دينار، خلال تعاملات أمس الجمعة.

وبلغ سعر شراء الذهب اليوم في الأردن عيار 18 نحو 30.69 دينار (43.26 دولار)، مقابل 30.67 دينار أمس.

سعر الجنيه الذهب في الأردن

أما سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن فسجل 286.42 دينار (403.80 دولار).

كذلك تراجع سعر أونصة الذهب إلى 1272 دينارا (1794 دولارا).

تحركات أسعار الذهب عالميا

واتجه الذهب لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في تعاملات الجمعة منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني رغم تعافيه بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى الحاجة لمزيد من الرفع في سعر الفائدة للحد من التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1791.59 دولار للأوقية (الأونصة) لكنه خسر نحو 0.3 بالمئة هذا الأسبوع.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة لتبلغ 1800.20 دولار.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء سعر الفائدة 50 نقطة أساس كما كان متوقعا وقال جيروم باول رئيس المجلس إن البنك المركزي الأمريكي سيواصل رفع أسعار الفائدة العام المقبل، وذلك على الرغم من تفاقم المخاوف من الركود.