"الشعبيّة" تنعي شهداء قلنديا وتدعو للنفير العام للتصدي لجرائم الاحتلال ومستوطنيه

نعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، مساء اليوم السبت، الشهيدين المقدسيين محمد ومهند يوسف مطير من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس، واللذين ارتقيا إثر جريمة دهس نفذها مستوطن إرهابي بشكلٍ متعمّد بالقرب من حاجز زعترة في محافظة نابلس بالضفة المحتلة.

وأكدت الشعبيّة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ هذه الجريمة تأتي في سياق التحريض المتواصل من حكومة اليمين الفاشي في دولة الاحتلال ضد أبناء شعبنا ليل نهار، إلّا أنّ شعبنا ومقاومته سيقفون بالمرصاد للرد على العدوان بشكلٍ موحّد.

ودعت الجبهة كافة أبناء شعبنا للمُشاركة في تشييع الشهيدين في مخيم قلنديا، فيما دعت للنفير العام خاصّة في مدينة القدس المحتلة، وأراضي الداخل المحتل عام 1948، للتواجد في الأقصى بدءً من يوم غدٍ الأحد لإفشال مخططات المستوطنين الذين ينوون تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد غدًا.

وختمت الشعبيّة بيانها بالتعبير عن استهجانها لوقوف المجتمع الدولي متفرجًا أمام كل هذه الجرائم، مُطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا ومُحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم.