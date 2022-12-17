بونو: نستحق ركلة جزاء أمام كرواتيا

أعرب ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب المغربي، عن استيائه من الهزيمة بنتيجة (1-2) خلال مواجهة كرواتيا، بمباراة تحديد صاحب المركز الثالث بنهائيات مونديال قطر 2022، اليوم السبت.

وقال بونو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "الإحباط أمر طبيعي بعد الهزيمة، لكن يجب أن يعلم اللاعبون أننا أدينا بشكل جيد في البطولة".

وأضاف: "لم نلعب مباراة سيئة خاصة في الشوط الثاني.. وكانت هناك ركلة جزاء لنا في النهاية، بدا الأمر كذلك".

وأتم: "البطولة كانت جيدة، والشيء المهم أننا كنا سعداء بالمنافسة طوال البطولة".

وسجل للكروات جوسكو جفارديول وميسلاف أورسيتش في الدقيقتين 7 و42، بينما سجل للمغرب أشرف داري في الدقيقة التاسعة.

وأنهى المنتخب المغربي مشاركته في مونديال 2022 بقطر، في المركز الرابع وهو أفضل ترتيب لمنتخب عربي وأفريقي في التاريخ.