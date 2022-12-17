حماس: جريمة دهس مستوطن لشابين في نابلس هي نتاج تشكيل حكومة الاحتلال المتطرفة

أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، مساء اليوم السبت، أن جريمة دهس مستوطن لشابين في نابلس هي نتاج تشكيل حكومة الاحتلال المتطرفة، وتأتي بالتزامن مع دعوات ما تسمى "جماعات الهيكل المزعوم" لاقتحام المسجد الأقصى.

وقال القانوع في تصريح صحفي:" إن حكومة الاحتلال الجديدة المتطرفة تمنح الغطاء للمستوطنين لارتكاب مزيد من العدوان على الشعب الفلسطيني" داعياً إلى تصعيد المقاومة بالضفة ضد الاحتلال لأننا نقف أمام حكومة متطرفة.



كما دعا السلطة إلى وقف التنسيق الأمني وبناء استراتيجية نضال موحدة.

واستشهد مساء اليوم السبت 17/12/2022، مواطن وشقيقه في حادث دهس متعمد من قبل مستوطن بنابلس بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن مركبة مستوطن مسرعة صدمت مركبة فلسطينية كانت متوقفة؛ لإصلاح "بنشر"، قرب حاجز زعترة جنوب نابلس، ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة شقيقه بحالة خطيرة من مخيم قلنديا.

ووفقاً لإعلام محافظة القدس، فقد استشهد المقدسي محمد يوسف مطير وإصابة خطيرة لشقيقه مهند نتيجة حادث سير متعمد من قبل مستوطن لاذ بالفرار قرب زعترة".

وفيما بعد تم الإعلان عن استشهاد شقيقه.