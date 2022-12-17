الذهب يتراجع في مصر وعيار 21 بـ 1750 جنيهاً للجرام

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 17/12/2022، انخفاض مستمر بما يتجاوز 100 جنيه، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في مصر مستويات 1750 جنيها للجرام في السوق الآن، وسط توقعات بمزيد من الهبوط في سعر جرام الذهب بالساعات الماضية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1500 جنيه.

عيار 21 سجل 1750 جنيها.

وعيار 24 سجل 2000 جنيه.

والجنيه الذهب 14000 جنيه.

أسعار الذهب عالمًيا

ارتفعت العقود الآجلة للذهب فى ختام تعاملات الجمعة 16 ديسمبر، مقلصة خسائرها التى سجلتها طوال الأسبوع الماضي، فى ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 12.40 دولار أو 0.7% إلى 1800.20 دولار للأونصة، مسجلة خسائر أسبوعية بنحو 0.6%.

قال روب هاوورث، كبير محللى الاستثمار فى U.S. Bank Wealth Management، أن "أسعار المعدن النفيس انتعشت فى منتصف الأسبوع، على خلفية بيانات التضخم الضعيفة، وآمال توقف مجلس الاحتياطى الفدرالى عن رفع أسعار الفائدة قريبًا".

وأضاف قائلاً: "الإعلان المتشدد من الفدرالى فى وقت متأخر من الأربعاء 14 ديسمبر ضغط بشدة على أسعار الذهب".ويتوقع Commerzbank انخفاض الذهب إلى نحو 1750 دولاراً للأونصة حتى يتضح انتهاء دورة رفع الفائدة الأميريكة، فيما ترتفع الأسعار إلى 1850 دولاراً بنهاية عام 2023