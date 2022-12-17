بعد خروجه من مونديال قطر..مدرب المغرب يكشف ما يريد تحقيقه في مونديال 2026

هنأ المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي منتخب كرواتيا، مؤكدا أن الأخير استحق الحصول على المركز الثالث في مونديال قطر 2022.



وحقق منتخب كرواتيا فوزا مثيرا على حساب المغرب بنتيجة 2-1، في لقاء تحديد المركز الثالث، مساء اليوم السبت، في ملعب ستاد خليفة الدولي.



وأشار الركراكي خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة أن "الأخطاء والإرهاق" تسببا في معاناة الأسود في مباراة اليوم.



وشدد على أسفه للخسارة، بعدما كان "سقف الطموحات عاليا"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ما يثلج صدره "خروج الشعب المغربي إلى الشوارع فرحا، وكذلك جلالة الملك".



واستطرد "لذلك سوف نتذكر هذه الصور في بالنا للأبد".



وتابع الركراكي "ما حققناه كان له وقع رائع على شعبنا وبقيت هذه الصورة في ذهني خلال مشوارنا بكأس العالم في قطر".



وزاد قائلا "عندما نخسر لن نختبئ خلف الحكام وقراراتهم. نحترم الحكام وسنركز على ما افتقدناه وما أدى للخسارة في المباراتين الأخيرتين. سنترك الاعتراض (على الحكام) لاتحاد كرة القدم المغربي".



وشدد الركراكي على أن "منتخب المغرب تعلم الكثير من أجل الفوز بكأس العالم مستقبلا، وأظهرنا أن هذا الحلم ليس بعيدا، وأن الفرق بين البلدان الأوروبية والأفريقية قد تبخر".



وتابع "إذا بقيت حتى مونديال 2026 سيكون الأمر مختلفا، وسنصعد منصات التتويج".



وواصل "منتخبات أفريقيا سوف تتطور مع زيادة عدد المنتخبات (في المونديال المقبل)".



واختتم الركراكي "قبل أن نكون ملوك العالم يجب علينا أن نكون ملوك قارتنا. تحيا أفريقيا وديما المغرب".