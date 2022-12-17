مقاومون يستهدفون حاجز "قلنديا" شمال القدس بعبوة محلية الصنع

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم السبت 17/12/2022م، قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المتمركزة على حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة القدس.

وقالت مصادر صحفية:" إن مقاومون استهدفوا قوات الاحتلال على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس بعبوة محلية الصنع "كوع متفجر"، دون معرفة خلفيات عملية إطلاق النار، أن كان سجل إصابات أو أضرار في صفوف قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

يذكر أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الأيام الماضية تصاعُدًا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها مدينتا جنين ونابلس، والتي تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ"سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس"، ومجموعات عرين الأسود، رداً على الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.