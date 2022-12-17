نزلة برد تصيب لاعبي فرنسا قبل مواجهة الأرجنتين في مونديال قطر

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إصابة عدد من عناصر منتخب "الديوك" بنزلات برد قبل مواجهة الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022 غدا الأحد.



وكان قلب الدفاع دايو أوباميكانو ولاعب الوسط أدريان رابيو قد غابا عن الفوز 2-صفر على المغرب قبل النهائي يوم الأربعاء بسبب المرض، لكن المدرب ديدييه ديشان قال بعد المباراة إنه لا يشعر بالهلع.



وقال المهاجم راندال كولو مواني، الذي نزل بديلا وسجل الهدف الثاني أمام المغرب، أمس الجمعة: "هناك نزلة برد بسيطة تنتشر، لكنها ليست خطيرة. سيكونون بخير قريبا وفي كامل الجاهزية لمباراة يوم الأحد".



وأضاف كولو مواني: "اللاعبون المرضى معزولون، ويلازمون غرفهم، ويعتني بهم الأطباء وفرضنا تباعدا اجتماعيا. نحن صارمون جدا بهذا الشأن".



ومن جانبه قال المهاجم عثمان ديمبلي: "لسنا خائفين من هذا الفيروس. يعاني دايو وأدريان من بعض الآلام في المعدة، أعددت لهم شايا بالزنجبيل والعسل بعدها شعرا بتحسن. آمل أن يكون الجميع جاهزا للنهائي".



وأضاف اللاعب: "دايو تحسن وأعتقد أن الجميع سيكون جاهزا. اتخذنا احتياطاتنا. أول يوم، لازم دايو غرفته وأحضرنا له الطعام وعاد مع الجميع في اليوم التالي".



وأعلن الاتحاد الفرنسي غياب لاعب الوسط أوريلين تشواميني، بسبب كدمة في الفخذ، وتيو هرنانديز، بسبب كدمة في الركبة، عن مران الجمعة.



وقال ديشان يوم الأربعاء: "دايو سيكون جاهزا. منذ يوم السبت لم يكن بحالة جيدة لمدة ثلاثة أيام... عانى من ارتفاع درجة حرارته وأثر هذا على قوته".



وأضاف : "بالنظر إلى صعوبة المباراة، قررت عدم الدفع به والاعتماد على كوناتي بدلا منه إذ أظهر أنه جيد بما يكفي للعب على هذا المستوى".



وتابع المدرب: "رابيو كان مريضا، تحسن ظهر اليوم لكنه لم يتحسن بالقدر الكافي لذا فقد لازم الفندق. لدينا أربعة أيام راحة لذا ينبغي أن يتحسن وأن يكون جاهزا لمباراة الأحد".



وحال استبعاد كوناتي وفاران، سيكون ديشان أمام قرار صعب في اختيار التشكيلة الأساسية في غياب اثنين من أبرز ثلاثة مدافعين عندما يواجه منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي المتعطش للتتويج بكأس العالم.

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