إصابة 22 شخص في شجار وقع جنوب جنين

أصيب مساء اليوم السبت 17/12/2022، مايقارب من 22 شخص، في شجار وقع بين عدد من المواطنين في بلدة العصاعصة جنوب جنين بالضفة المحتلة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إنه تم نقل المصابين لمشافي المدينة لتلقي العلاج وصفت اصابتين بالخطيرة، وتحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية للمكان وفضت الشجار وفرضت الأمن والنظام العام وقبضت على عدد من المشتبه بضلوعهم بالشجار، كما قامت بنشر الحراسات اللازمة لتأمين المصابين داخل المشافي.

وأكد ارزيقات أن الشرطة تحفظت على المقبوض عليهم وباشرت إجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات للوقوف على أسباب الشجار وملابساته.