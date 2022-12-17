بيريز: ريال مدريد سيناضل لتحقيق هذا الهدف

أبرز رئيس ريال مدريد فلورينتينو بيريز، البحث الدائم عن التميز الذي تمثله أيديولوجية النادي الإسباني.



وقال بيريز، في مراسم تسليم جوائز لأعضاء في ريال مدريد، الذي أكملوا 25 و50 و60 عاما من الولاء للنادي: "دائما ما نريد المزيد. لدينا 14 كأس أوروبية وسنناضل من أجل اللقب ال15".



وأضاف: "إنها وسيلتنا لمواجهة الرياضة والحياة. رموزنا الكبار مثل سانتياجو برنابيو وألفريدو دي ستيفانو وباكو خينتو أو رئيسنا الشرفي أمانسيو أمارو يحددون لنا الطريق الواجب اتباعه لزيادة الشعور بالانتماء إلى ريال مدريد".



وختم: "إننا فخورون بمواصلة هذا الطريق والتواجد في قلب ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن جنسياتهم وثقافاتهم ولغاتهم ودياناتهم".



وكانت هذه أول مراسم تسليم جوائز من نوعها، بعد 3 أعوام دون إجرائها، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.