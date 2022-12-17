قيادة "الجهاد" تزور حركة حماس برفح لتهنئتها بانطلاقتها

زار وفد قيادي من حركة الجهاد الاسلامي في رفح قيادة حركة المقاومة الاسلامية "حماس" لتقديم التهنئة في ذكرى انطلاقتها الخامسة والثلاثين.

وتقدم الوفد الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي للحركة والقيادي بالحركة أحمد المدلل ومسئول اقليم رفح أ. خالد الشيخ عيد و مسئول العلاقات الوطنية والخارجية برفح القذافي القططي وقيادات الحركة و العمل التنظيمي بالحركة، وكان في استقبال الوفد قيادة حركة حماس في محافظة رفح .

وخلال كلمته قدم الشيخ نافذ عزام تهنئة حركة الجهاد الاسلامي لحركة حماس بمناسبة الذكرى الـ35 لانطلاقتها.

وأكد عزام، أن انطلاقة حركة حماس مناسبة تخص الجميع؛ لأنَّها تمثل تعزيزاً لخيار الجهاد والمقاومة.

وأشار عزام إلى العلاقة المتينة التي تجمع الحركتين والعلاقة بين كتائب القسام وسرايا القدس وبجانبهما الأذرع العسكرية للمقاومة الفلسطينية التي قدمت شلالاً من التضحيات، مترحماً على شهداء هذه المسيرة المباركة من الثبات والصمود والجهاد والمقاومة.

ووجه الشيخ عزام التحية للضفة الغربية ومقاومتها، داعياً العمل على دعم ومساندة هذه الهبة ، سواءً "كتيبة جنين" في جنين، أو "عرين الأسود " في نابلس، أو أهلنا في القدس، وبيت لحم، والخليل، وكل مُدُنِنَا وقرانا ومخيماتنا.

من جانبه رحب القيادي في حركة حماس د. غازي حمد بالوفد الزائر وعبر عن فخره واعتزازه بزيارة حركة الجهاد الاسلامي مؤكداً على متانة العلاقة التي تربط الحركتين.

وفي ختام الزيارة قدم الوفد الزائر درع الوفاء والمحبة لقيادة حركة حماس في ذكرى انطلاقتهم تقديراً لجهودهم المباركة في خدمة القضية الفلسطينية.









