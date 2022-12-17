غزة: لقاء يجمع قيادتي حماس والجهاد الإسلامي

التقت ظهر اليوم السبت 17/12/2022، قيادتا حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بدعوةٍ من حركة الجهاد الإسلامي.

وقد جاء اللقاء الأخوي على شرف الذكرى الـ 35 لانطلاقة حماس ، حيث قدمت قيادة الجهاد التهاني بهذه المناسبة التي حملت رسائل لتعزيز روح الوحدة والمقاومة التي يجب الحفاظ عليها وصونها.

وأكدت الحركتان، أن المرحلة القادمة تستوجب رص الصفوف وتعزيز العلاقات على المستويين الثنائي والوطني، لمواجهة التحديات والتصدي لمخططات العدوان والارهاب التي يسعى العدو لتنفيذها خاصة التهديدات باقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه من قبل المستوطنين الصهاينة، وتصاعد العدوان بحق أهلنا في الضفة.

وشددت الحركتان، على أهمية الجهود والتحركات التي تسعى لحماية المقاومة وتمتين جبهتها وتطويرها، واعتبرتا أن هذا واجب من أشد الواجبات وأكثرها أولوية وأهمية.

وعقب انتهاء اللقاء توجهت قيادة الحركتين بوفد مشترك لأداء واجب العزاء بوفاة المناضل سليم الزعنون (أبو الأديب) أحد مؤسسي حركة فتح وكان في استقبالهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس وقيادة حركة فتح وذوي الفقيد والعديد من الشخصيات.