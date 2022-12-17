بالصور  المغرب يودع مونديال قطر 2022 بعد خسارته من كرواتيا

حصد منتخب كرواتيا المركز الثالث فى كأس العالم 2022 بعد فوزه على المغرب بنتيجة 2 - 1، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد خليفة الدولي، لحسم المنافسة على المركزين الثالث والرابع، فى مونديال قطر.

ويعد المنتخب المغربي أول فريق عربي وأفريقي يحصد المركز الرابع فى تاريخ المونديال.

تقدم المنتخب الكرواتى بالهدف الأول عن طريق جوسكو جفارديول فى الدقيقة السابعة على بداية اللقاء.

ونجح أشرف دارى فى تسجيل هدف التعادل سريعا للمنتخب المغربي فى الدقيقة التاسعة.

وعاد المنتخب الكرواتى للتقدم بالهدف الثانى عن طريق ميسلاف أورسيتش فى الدقيقة 42 من زمن اللقاء.





تشكيل المغرب

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف دارى، جواد اليامق، يحيي عطية، أشرف حكيمى

خط الوسط: عبد الحميد صبيري، سفيان أمرابط، بلال الخنوس

خط الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيرى، سفيان بوفال

تشكيل كرواتيا

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش

خط الدفاع: لوفرين، جفارديول، يورانوفيتش، سوسا

خط الوسط: مودريتش، بروزوفيتش، كوفاسيتش

خط الهجوم: بيتكوفيتش، نيكولا فلاسيتش، لوفرو ماير





وكان منتخب المغرب قد خسر مباراة الدور نصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي حامل لقب النسخة الماضية بهدفين نظيفين، فيما خسر منتخب كرواتيا أمام الأرجنتين في نفس الدور بثلاثية نظيفة، ليضرب الأسود موعداً تاريخياً مع منتخب "الناريون" لحسم الميدالية البرونزية في النسخة 22 من كأس العالم.

وسبق للمنتخب المغربي أن واجه المنتخب الكرواتي في مستهل مشوار المنتخبين بالنسخة الحالية من كأس العالم، حيث تعادل المنتخبان سلبياً في أول مباراة بدور المجموعات، والتي تفوق خلالها المنتخب المغربي في حصد الصدارة برصيد 7 نقاط، بينما صعد المنتخب الكرواتي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

ورغم أن المنتخب المغربي تلقى أول هزيمة له بهدفين نظيفين أمام المنتخب الفرنسي، إلا أن أسود الأطلسي مازالوا يحتفظون بلقب أقوى خط دفاع بين المنتخبات الأربعة التي تواجدت في المربع الذهبي، حيث لم تهتز شباك المغرب سوى 3 مرات فقط، بينما اهتزت شباك المنتخب الكرواتي بـ 6 أهداف.

واستهل المغرب مشواره في كأس العالم بالتعادل سلبياً مع كرواتيا، ثم الفوز على بلجيكا بهدفين نظيفين، والفوز على كندا بهدفين مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، قبل أن يفوز على إسبانيا في دور الـ 16 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/0، وذلك بعد انتهاء المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي، وفي ربع النهائي فاز على البرتغال بهدف نظيف، قبل أن يخسر في نصف النهائي من فرنسا بهدفين نظيفين.

بينما استهل منتخب كرواتيا مشواره في كأس العالم بالتعادل سلبياً مع المغرب، ثم فاز على كندا 4/1، وتعادل سلبياً مع بلجيكا ليتأهل في المركز الثاني بمجموعته برصيد 4 نقاط، وفي دور الـ 16 تعادل أمام اليابان 1/1، قبل أن يفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3/1، وفي ربع النهائي تعادل مع البرازيل بهدف لمثله، قبل أن يفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4/2، وفي الدور نصف النهائي خسر منتخب كرواتيا أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة.















