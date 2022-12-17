شرطة الاحتلال تعتقل 3 نشطاء من مظاهرة لإسناد معتقلي “هبة الكرامة”

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، ثلاثة نشطاء فلسطينيين مشاركين في تظاهرة لإسناد معتقلي “هبة الكرامة” بمدينة حيفا، شمال فلسطين المحتلة،

وشارك عشرات الفلسطينيين، من الداخل الفلسطيني المحتل، في تظاهرة أعلن عنها حراك حيفا (أهلي) لإسناد معتقلي “هبة الكرامة”، ورفضًا لأحكام السجن العالية بحقهم.

وكان الحراك قد قال في بيان سابق، بعد محاولات شرطة الاحتلال حظر التظاهرة، إن “الاحتلال بأذرعه الأمنية والقمعية يستمر في محاولاته لإسكات صوتنا الوطني الطبيعي، المُلتحم مع أبناء شعبنا العربي الفلسطيني من أم الرشراش إلى المطلّة، ومن القدس إلى آخر المنافي”.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال “حاولت إلغاء فعالية إسناد الأسرى الأبطال، المعتقلين على خلفية هبة الكرامة، والذين يصدر الاحتلال ومحاكمه الإجرامية بحقهم أحكامًا إرهابية تعسفية وصلت بعضها لـ 15 عامًا”.

يذكر أن “هبة الكرامة” اندلعت في أيار/مايو 2021 بالداخل الفلسطيني المحتل، تضامنًا مع القدس والمسجد الأقصى، وضد تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم، ثم تضامنًا مع قطاع غزة الذي تعرض لعدوان إسرائيلي في الشهر ذاته.

وشملت الهبّة معظم المدن الساحلية والبلدات العربية في الداخل الفلسطيني، ونفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلالها اعتداءات عنيفة على المحتجين والمتظاهرين.

وقضت محاكم الاحتلال خلال الأسابيع الماضية بالسجن 15 عامًا على محمد اغبارية، و10 أعوام على أدهم بشير، وقبلها على شبان طمرة بسبع سنوات، وقبلها على شبان من “شفا عمرو” بسبب المشاركة بأحداث “هبة الكرامة”.