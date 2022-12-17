الذهب يُسجل أكبر خسارة أسبوعية في شهر

سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت، أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف تشرين ثاني/ نوفمبر، رغم تعافيها في آخر تداولات الأسبوع.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد أشار إلى وجود حاجة لمزيد من الرفع في سعر الفائدة للحد من التضخم.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة 50 نقطة أساس كما كان متوقعًا.

وقال جيروم بأول؛ رئيس المجلس إن البنك المركزي الأمريكي سيواصل رفع معدلات الفائدة العام المقبل، وذلك على الرغم من تفاقم المخاوف من الركود.

ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، ليصبح معدل الفائدة عند نطاق بين 4.25% و4.5%.

وكانت هذه هي المرة السابعة على التوالي التي يرفع فيها الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2022.

وتراجعت أسعار المعدن الأصفر بنسبة 0.3% خلال الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من ارتفاعه في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 1791.59 دولار للأونصة في تداولات الجمعة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% لتبلغ 1800.20 دولار. وأشار البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي إلى استراتيجيات مماثلة لرفع أسعار الفائدة.

ويتوقع "كومرتس بنك" أن يتراجع الذهب إلى نحو 1750 دولارًا للأوقية لحين اتضاح انتهاء دورة رفع الفائدة الأمريكية، كما يتوقع أن ترتفع الأسعار إلى 1850 دولارًا بنهاية عام 2023.

وتراجعت أسعار الفضة بنسبة 1.3% خلال الأسبوع، ولكنها صعدت بنسبة 0.4% في تداولات الجمعة، لتصل إلى 23.14 دولارًا للأونصة.

وخسر البلاتين 1.4% ليبلغ 992.43 دولارًا، وانخفض البلاديوم 4.3% إلى 1713.81 دولارًا.