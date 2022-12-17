اضبط تردد قناة المديح Al Maddah الجديد 2023 على القمر الصناعي النايل سات 2023 ، ووضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة التي نتحدث من خلالها عن ضبط تردد قناة المديح على الرسيفر من أجل الاستمتاع في الاستماع إلى الأناشيد التي تبثها هذه القناة على مدار الساعة علما ان ترددها يبث بشكل مجاني وتأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات عدة يعكف الفريق على كتابتها يوميا ونضع فيها مجمل ترددات القنوات المحلية والعربية والعالمية الهامة وبعد هذه المقدمة على الفور سوف تحصلون على الفور على إشارة تردد القناة الرائدة وهي على النحو التالي:

تردد قناة المديح Al Maddah الجديد 2023

ويمكن الان لجميع زائري موقعنا من الان الوصول إلى تردد قناة المديح Al Maddah الجديد على القمرة الصناعي النايل سات 2023 وبعدها خطوات ضبط التردد على الرسيفر وهو:

القمر التردد FEC/SR الجودة

نايل سات 11938 (V) 27500 – 7/8 SD

تردد قناة المديح 2023

أولا: وفي أولى الخطوات عليك الضغط على الإعدادات menu، ثم قم باختيار التركيب Installation من القائمة الظاهرة على الشاشة.

ثانيا: وفي الخطوة الثانية يترتب عليكم اختيار التثبيت اليدوي Manual installation، وبعدها قم باختيار القمر الصناعي النايل سات من قائمة الأقمار الصناعية.

ثالثا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة عليك إدخال البيانات الموضحة في الجدول في أماكنها الصحيحة. وبعدها مباشرة قم بالضغط على زر موافق OK لبدأ البحث عن القناة.

رابعا: وفي الخطوة الرابعة ضمن عملية ضبط تردد قناة المديح 2022 ، سوف تظهر القناة في القائمة الرئيسية للقنوات بعد انتهاء وحفظ عملية البحث.

قناة المديح

وبمجرد كتابة هذا التردد على قناة الرسيفر سوف تستمتعون بالمحتوى الديني التي تقدمه بشكل مجاني، حيث أنها تعرض اناشيد دينية لمدح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم (عليه أفضل الصلاة والسلام).

كما ان قناة المداح تعرض في بعض الأحيان سور قرآنية بأصوات لشيوخ مختلفة، ومحتوى آخر مميز لذلك يحرص كل شخص على ضبطتها على شاشات التلفاز ومشاهدتها حيث تعرض ترددها بشكل مجاني .

اناشيد قناة المديح

أولا: بحبك وبريدك وأتمنى أبوس إيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين في حضرة المحبوب.

ثانيا: اجمل القصائد في مدح ال بيت النبي مداح ال العبا قناة الصوفية الصفحة الرسمية.

ثالثا: اسمعنا اجمل الأناشيد في مدح النبي.

رابعا: للمدينة ودني المنشد سامرفليس حصريا.

خامسا: انشودة رائعة في مدح الرسول ومدحت بطيبة طة.

سادسا: ايه العمل يا أحمد محمود فضل.

سابعا: قصيدة رسول الله بالروضة أتينا من ديوان الشيخ جابر بغدادي.

وفي نهاية المقالة التي تحدثنها بها حول أقوى تردد قناة المديح Al Maddah الجديد على القمرة الصناعي النايل سات 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .