أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

سعر غرام الذهب مقابل الدينار الأردني اليوم السبت 17 ديسمبر 2022، يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب من مختلف العيارات في الأردن كما جاءت في احدث التعاملات في محلات الصاغة الأردنية، حيث تحظى أسعار الذهب في الأردن اهتماماً واسعاً من قبل الأردنيين المهتمين بعالم المال و الأعمال، حيث ظلت أسعار الذهب اليوم قريبة من مستويات أمس، فيما تراجعت حركة البيع والشراء.

أسعار الذهب في الأردن

شهدت أسعار النفيس في السوق الأردني انتعاشا هامشيا رغم تسجيل المعدن الأصفر لخسائر ملموسة في السوق العالمي خلال تعاملات الأسبوع الماضي المنتهية أمس الجمعة.

وشهد الذهب انخفاضا بأكثر من 2% خلال تعاملات يوم الأربعاء الماضي بعدما قام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية لتصل إلى 4.5%/ ليرفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، وإن كان بمعدل أقل من الأربع مرات الماضية بمقدار ربع نقطة مئوية.

وعلى مدار العام قام الاحتياطي برفع أسعار الفائدة بنحو 0.75 نقطة لأربع مرات متوالية.

سعر الذهب اليوم في الأردن

سجل سعر جرام الذهب في الأردن عيار 24 اليوم 40.92 دينار (57.68 دولار)، مقابل 40.89 دينار ، خلال تعاملات أمس، بحسب "gold-price-today".

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

كذلك انتعش سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن بنحو طفيف ليصل إلى 35.80 دينار (50.48 دولار)، مقابل 35.78 دينار، خلال تعاملات أمس الجمعة.

وبلغ سعر شراء الذهب اليوم في الأردن عيار 18 نحو 30.69 دينار (43.26 دولار)، مقابل 30.67 دينار أمس.

سعر الجنيه الذهب في الأردن

أما سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن فسجل 286.42 دينار (403.80 دولار).

كذلك تراجع سعر أونصة الذهب إلى 1272 دينارا (1794 دولارا).