"سكالوني" يكشف عن أمنيته قبل مواجهة فرنسا في نهائي المونديال

أعرب مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، يوم السبت، عن أمله في أن يرفع قائد "ألبيسيليستي" ليونيل ميسي كأس العالم في ختام مواجهة فرنسا بالمباراة النهائية لمونديال قطر غدا الأحد.

وفي مؤتمر صحفي عشية المباراة المنتظرة على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، قال سكالوني إن "هذه المباراة ستكون الأخيرة لميسي (في كأس العالم) ونتمنى أن يرفع الكأس غدا، ولكن الأهم أن نستمتع بأداء ميسي وأن يستمتع هو أيضا بالمباراة".

وعن تحضيراته لهذه المواجهة، أكد سكالوني أن "خطتنا للعب غدا واضحة. نعرف كيف نهاجم المنتخب الفرنسي، ونعرف نقاط قوته ونعم وسنوليها اهتماما كبيرا".

وأضاف "سنحاول ألا نصل إلى ركلات الترجيح" على غرار ما حصل في المباراة أمام هولندا في ربع نهائي المونديال، لكن "إن وقعت، فسنختار الأفضل لحسمها".

ولدى سؤاله عن الدموع التي ذرفها في الملعب عقب الفوز على كرواتيا (3-0) في نصف النهائي، قال المدرب الشاب إن "الدموع جزء من ثقافتنا، نحن مولعون بكرة القدم وأعتقد أن لدينا أفضل جمهور حول العالم على الإطلاق. كرة القدم أكثر من مجرد رياضة بالنسبة لنا".