سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم السبت 17 ديسمبر 2022، شهد سعر صرف الدولار في سوريا استقراراً مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء).

وظل سعر الدولار في السوق السوداء عند مستوى قياسي الذي سجله خلال الأسبوع الماضي 6000 ليرة للدولار.

وشهد الطلب على الدولار في السوق السورية السوداء حالة من الترقب في ظل اضطراب الأسعار عالمياً والتوترات الراهنة داخل الأراضي السورية، كما ارتفع سعر اليورو، بدعم من ارتفاع معدلات السفر إلى أوروبا بعد التوترات السياسية الأخيرة، والتحركات القوية للعملة الأوروبية أمام العملة الخضراء.

ويتوقع البنك الدولي أن تستمر الظروف الاقتصادية بالتدهور في سوريا، نتيجة الصراع طويل الأمد الذي دخل عامه الثاني عشر جالباً معه ما جلب من آثار مدمرة على السكان والاقتصاد، وتفاقم الوضع بعد الاضطرابات في لبنان وتركيا، وجائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا.

وقال مرصد الاقتصاد السوري التابع للبنك الدولي في تقرير له إنه في ظل حالة عدم التيقن المرتفعة بشكل استثنائي، نتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسوريا بنسبة 2.6% في عام 2022 (إلى 15.5 مليار دولار بالأسعار الثابتة لعام 2015)، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2.1% في عام 2021. وتعد المخاطر على توقعات النمو كبيرة وتميل للتوجه سلباً.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

حافظ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي اليوم السبت 17 ديسمبر/ كانون الأول على مستواه عند 3015 ليرة للدولار الواحد.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

سجل سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء استقرارا ليظل عند نحو 6000 ليرة للشراء و6070 ليرة للبيع بحسب منصة الليرة اليوم لرصد سعر العملة السورية، وذلك خلال مستهل تداولات السبت 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم

بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي نحو 607 ألف ليرة سورية (أكثر من نصف مليون ليرة سورية).

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

بلغ سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء 6360 ليرة للشراء، و 6439 ليرة للبيع مقابل 6377 ليرة للشراء، و 6456 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

في حين صعد سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء إلى 321 ليرة سورية للشراء و327 ليرة سورية للبيع مقابل 320 ليرة سورية للشراء و325 ليرة سورية للبيع خلال تعاملات أمس الجمعة.