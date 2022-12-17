نقابة مربي الدواجن: توقعات بانخفاض اسعار الدجاج خلال الفترة المقبلة

أكد رئيس نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني مروان الحلو، على أن زيادة تكلفة الأعلاف والبيض المخصّب يؤثر على كاهل المزارع ثم المواطن.

وأوضح في تصريح له، اليوم السبت، أن الحكومة وضعت تسعيرة بما يخص قطاع الدواجن بغزة، وهناك من التزم والآخر لم يلتزم.

وأشار إلى أن النقابة طلبت من الحكومة استيراد الأعلاف والبيض المخصب لتجنيب مزارعينا الاستغلال من التجار، وقد سهلت لنا الوزارة ذلك، مضيفًا أنه عندما تقل التكلفة على المزارع بالتالي سيقل السعر على المواطن.

وأكد الحلو، على أنه من ٣ ل ٦ أشهر سنكسر حلقات الاستغلال والاحتكار كما رسمنا نحن والحكومة، منوهًا إلى أن الشحنة الثانية من البيض المخصب ستصل قريباً، وعلينا أن نخرج من دائرة الاستغلال والاحتكار.

وتوقع الحلو أن يكون سعر كيلو الدجاج من ١٠ إلى ١٠.٥ شيكلاً للمواطن بعد الاستيراد بسعر التكلفة.