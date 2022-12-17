أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية في غزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، يوم غدٍ الأحد 18 ديسمبر 2022.

و أوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن السفر يوم غدٍ الأحد للمتبقي من الحافلة التاسعة، والعاشرة، والمتأخرون من كشف المسافرين رقم (2022/40)، الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/49).

ودعت إلى التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدةً على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ولفتت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، داعيةً إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وأكدت على تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، داعيةً إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.