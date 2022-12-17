مونديال قطر 2022.. تغيير في تشكيلة المغرب المتوقعة أمام كرواتيا

كشفت تقارير صحفية، عن قيام وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، بإجراء عدة تغييرات في التشكيلة الأساسية لمواجهة كرواتيا اليوم السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم في قطر.

ويعاني أسود الأطلس من عدة إصابات ضمن صفوفه، بعد مواجهة نظيره الفرنسي (0-2) التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضي، على استاد "البيت" بمدينة الخور، وذلك في الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022.

خطة المنتخب المغربي لمواجهة كرواتيا

ومن المتوقع أن يعتمد وليد الركراكي خطة اللعب بأربعة مدافعين (4-3-3)، حيث يتواجد يحيى عطية الله أساسياً في الجهة اليسرى، على حساب المصاب نوصير مزراوي.

كما قرر المدير الفني للمنتخب المغربي البدء بجواد الياميق في الدفاع، بدلاً من القائد رومان سايس، إلى جانب نايف أكرد، على أن يعود أشرف داري لمقاعد البدلاء، مع الاعتماد على عبد الحميد الصابيري منذ البداية على حساب سليم أملاح.

التشكيلة المتوقعة للمنتخب المغربي

وعن التشكيلة المتوقعة لمنتخب المغرب أمام نظيره الكرواتي اليوم السبت، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة، فقد جاءت كالتالي:

خط الدفاع: أشرف حكيمي - يحيى عطية الله - جواد الياميق - نايف أكرد.

خط الوسط: عبد الحميد الصابيري - سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: حكيم زياش - سفيان بوفال - يوسف النصيري.

ومثلما افتتح المغرب مسيرته الخيالية في النسخة الحالية لبطولة كأس العالم، التي تستضيفها قطر للمرة الأولى في الوطن العربي، بلقاء منتخب كرواتيا، فإنه يستعد الآن لختام هذا المشوار بمواجهة المنافس ذاته.

ويتطلع منتخب المغرب لإنهاء مسيرته المذهلة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في قطر، بتحقيق إنجاز آخر غير مسبوق في تاريخ المونديال.

ويسعى المغرب لأن يصبح أول فريق عربي وأفريقي يتوج بالميدالية البرونزية في تاريخ بطولة كأس العالم، حينما يلتقي منتخب كرواتيا، اليوم السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، على استاد “خليفة الدولي”.

وفي حال فوز أسود الاطلس بالبرونزية، سيصبح المنتخب المغربي أول فريق من خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية يحصد ميدالية في تاريخ كأس العالم، الذي انطلقت نسخته الأولى قبل 92 عاما.